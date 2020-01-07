Мнение: Зачем Путин полетел в Сирию?

В Рождественскую ночь Владимир Путин отстоял литургию в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

А из Питера отправился в Дамаск…

Встретился с президентом Сирии, вместе с которым заслушал «доклады военных о положении дел в различных регионах страны» (это цитата из сообщения на сайте Кремля, фотографии тоже оттуда).

А мне вот что интересно. Если американцы смогли нанести удар по аэропорту Багдада, не могли ли они нанести точно такой же удар по аэропорту Дамаска? Или приземление самолета Путина в аэропорту Дамаска было согласовано с Израилем и США?

Что не говори, а Израиль периодически наносил удары по окрестностям аэропорта столицы Сирии… Дамаск – все-таки не Латакия. В Латакии-то небо надежно перекрыто средствами ПВО, поэтому, когда президентский самолет приземлялся на авиабазе Хмейним, не было никаких сомнений, что это безопасно…

А еще интересно, зачем Путин полетел в Сирию? И именно на Рождество? Возникла экстренная необходимость снова продемонстрировать, что Путин не слил Башара Асада?

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Рождественскую ночь Владимир Путин отстоял литургию в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. А из Питера отправился в Дамаск… Встретился с президентом Сирии, вместе с которым заслушал «доклады военных о положении дел в различных регионах страны» (это цитата из сообщения на сайте Кремля, фотографии тоже оттуда). А мне вот что интересно. Если американцы смогли нанести удар […]