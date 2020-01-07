ООН напомнила об обязательствах США после отказа в визе главе МИД Ирана

Соединенные Штаты должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Соглашение по отношениям [ООН] со страной пребывания должно выполняться», – приводит его слова ТАСС.

При этом конкретный вопрос выдачи визы главе МИД исламской республики он адресовал постпредствам Ирана и США.

Ранее во вторник сообщалось, что Соединенные Штаты отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения заседания Совета Безопасности ООН.

Сам Зариф заявил, что власти США таким образом стремятся скрыть правду от американского народа.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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Последнее: Соединенные Штаты должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Соглашение по отношениям [ООН] со страной пребывания должно выполняться», – приводит его слова ТАСС. При этом конкретный вопрос выдачи визы главе МИД исламской республики он адресовал постпредствам Ирана и США. Ранее во вторник сообщалось, что Соединенные […]