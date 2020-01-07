Мнение: Полное неприятие себя

Светка Лобода любит фотошоп ничуть не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева.

В последнее время у Светки как-то уж очень активно растут ноги.



Фото: Соцсети

Слева — новая фоточка Лободы, опубликованная у неё в Инстаграме. Справа — её ноги, как есть.



Приятные, в общем-то, ноги: стройные, с удлинённой голенью. Согласны?

Вот на кой чёрт понадобилось удлинять в фоторедакторе эти ноги до нечеловеческих ходуль куклы Барби?

Ладно Бородина свои огрызки в фотошопе тянет, но Светке при её вполне себе нормальных ногах это зачем?



Фото: Соцсети

Впрочем, Светка, как я уже писала, фотошопит не только ноги, но и вообще всё.



Фото: Соцсети

Почему они это делают? Зачем? А главное: кому врут? От чего пытаются убежать?

Мне кажется, ответ вы увидите на этих фотографиях:



Фото: Соцсети

Ну, колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз. Что одна, что другая стесняются самих себя. Отсюда — и быдловатость в манерах, и увлечённость фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении.

Ни Света, ни Яна себе не нравятся, хоть и изо всех сил пытаются это скрыть.

А вы себе нравитесь? Только честно!

Что больше всего обожаете в себе? А есть что-то, что трудно принять?

Больше всего я обожаю в себе полную автономность. У меня — нулевая потребность в одобрении от окружающих. Мне совершенно искренне срать на то, что обо мне думают. Меня не трогают ни комплименты, ни критика.

Мне трудно принять в себе то, что я так и не написала роман, который войдёт в историю мировой литературы. С большим трудом я принимаю тот факт, что не являюсь гениальным писателем.

Или всё-таки являюсь? 😉

Теперь — ваша очередь. Поехали!

Источник: Лена Миро

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Последнее: Светка Лобода любит фотошоп ничуть не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева. В последнее время у Светки как-то уж очень активно растут ноги. Фото: Соцсети Слева — новая фоточка Лободы, опубликованная у неё в Инстаграме. Справа — её ноги, как есть. Приятные, в общем-то, ноги: стройные, с удлинённой голенью. Согласны? Вот на кой чёрт […]