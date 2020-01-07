Мнение: Полное неприятие себя

Светка Лобода любит фотошоп ничуть не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева.
В последнее время у Светки как-то уж очень активно растут ноги.
Фото: Соцсети
Слева — новая фоточка Лободы, опубликованная у неё в Инстаграме. Справа — её ноги, как есть.
Приятные, в общем-то, ноги: стройные, с удлинённой голенью. Согласны?
Вот на кой чёрт понадобилось удлинять в фоторедакторе эти ноги до нечеловеческих ходуль куклы Барби?
Ладно Бородина свои огрызки в фотошопе тянет, но Светке при её вполне себе нормальных ногах это зачем?
Фото: Соцсети
Впрочем, Светка, как я уже писала, фотошопит не только ноги, но и вообще всё.
Фото: Соцсети
Почему они это делают? Зачем? А главное: кому врут? От чего пытаются убежать?
Мне кажется, ответ вы увидите на этих фотографиях:
Фото: Соцсети
Ну, колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз. Что одна, что другая стесняются самих себя. Отсюда — и быдловатость в манерах, и увлечённость фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении.
Ни Света, ни Яна себе не нравятся, хоть и изо всех сил пытаются это скрыть.
А вы себе нравитесь? Только честно!
Что больше всего обожаете в себе? А есть что-то, что трудно принять?
Больше всего я обожаю в себе полную автономность. У меня — нулевая потребность в одобрении от окружающих. Мне совершенно искренне срать на то, что обо мне думают. Меня не трогают ни комплименты, ни критика.
Мне трудно принять в себе то, что я так и не написала роман, который войдёт в историю мировой литературы. С большим трудом я принимаю тот факт, что не являюсь гениальным писателем.
Или всё-таки являюсь? 😉
Теперь — ваша очередь. Поехали!
Источник: Лена Миро
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Последнее: Светка Лобода любит фотошоп ничуть не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева. В последнее время у Светки как-то уж очень активно растут ноги. Фото: Соцсети Слева — новая фоточка Лободы, опубликованная у неё в Инстаграме. Справа — её ноги, как есть. Приятные, в общем-то, ноги: стройные, с удлинённой голенью. Согласны? Вот на кой чёрт […]
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