Визит Путина в Дамаск назвали мощным идеологическим сигналом

07.01.2020, 20:30, Новости дня

Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов.

По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети».

«Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети и музеи, да еще и на пустом месте создали угрозу развязывания новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке», – пишет политолог в своем Telegram-канале.

Во вторник президент Путин прибыл с визитом в Дамаск, его встретил президент Сирии Башар Асад. Российский лидер посетил Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани якобы готовил атаки на американских дипломатов и военных. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов. По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети». «Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика