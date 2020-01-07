Визит Путина в Дамаск назвали мощным идеологическим сигналом

Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов.

По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети».

«Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети и музеи, да еще и на пустом месте создали угрозу развязывания новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке», – пишет политолог в своем Telegram-канале.

Во вторник президент Путин прибыл с визитом в Дамаск, его встретил президент Сирии Башар Асад. Российский лидер посетил Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани якобы готовил атаки на американских дипломатов и военных. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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Последнее: Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов. По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети». «Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети […]