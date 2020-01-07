Визит Путина в Дамаск назвали мощным идеологическим сигналом

Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов.
По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети».
«Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети и музеи, да еще и на пустом месте создали угрозу развязывания новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке», – пишет политолог в своем Telegram-канале.
Во вторник президент Путин прибыл с визитом в Дамаск, его встретил президент Сирии Башар Асад. Российский лидер посетил Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей.
Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани якобы готовил атаки на американских дипломатов и военных. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Визитом в Дамаск президент РФ Владимир Путин посылает мощный внешнеполитический идеологический сигнал, сообщил политолог Марат Баширов. По словам эксперта, сигнал этот заключается в том, что «Россия пришла в Сирию и помогла сохранить государство, разбила террористов, защитила культурные ценности, церкви и мечети». «Напротив, США пришли в Ирак, разрушили государственность, наводнили страну террористами, в итоге разрушены мечети […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президента ЦСКА наказали отстранением от футбола за оскорбление судей / 13 декабря
- Хабаровчане захотели сами поставить памятник адмиралу Невельскому / 27 декабря
- Зеленский сказал, что сотрудники НАБУ не приняли от него подарок за задержание Альперина / 2 декабря
- «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА / 26 ноября
- Власти в Ленобласти отреагировали на видеоролик с матерящейся чиновницей / 7 декабря
- Newsweek — в Иране посоветовали «врагам» не испытывать страну / 24 ноября
- Путин рассказал об отношении к негативным оценкам в свой адрес от зарубежных политиков / 19 декабря
- Трамп постоянно наносит ущерб правлению Зеленского – The Washington Post / 1 декабря