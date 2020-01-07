Личное: Точно знаю, что мы любим друг друга

В этом письме про злую шутку короны.

В каждом почти письме про это, но некоторые шутки корон бывают особенно злыми.

prosto_marrriya

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу в рубрику и надеюсь на разбор письма.

Читаю Вас несколько лет, очень рада этому, спасибо Вам большое!

Н. знаю около 10 лет, вместе работали, он мой подчиненный. Около года назад сменила работу, это непростой шаг в разных смыслах.

Он всегда проявлял ко мне интерес, но мне казалось, что это просто «не прочь переспать». Когда только встретились и начали работать, мелькнула мысль «только не влюбиться», я была после декрета, понимала, что после вакуума вполне возможно и очень быстро.

(Вот смотрите, друзья, положение ее локуса контроля. Она измеряет градус его интереса, оценивает как недостаточно большой, останавливает себя, чтобы не влюбиться. Вот когда вы видите в письмах такую конструкцию, вы можете быть уверены, что это растут щипцы. Кто объяснит, почему?)

В работе полное понимание, могла опереться во многих вопросах, советовалась, многие решения принимали сообща, всегда очень ценила его в профессиональном смысле и давала ему это понять. Он много раз говорил, что хочет всегда работать вместе, независимо от места; должность (роль) помощника, заместителя или др. для него комфортна, это его мнение.

(Как коллега и начальница она его сначала устраивала. Скорее всего он видел ее симпатию и лояльность из-за этой симпатии и подкреплял)

Я считала его ОЗ немного ниже своей. Так и есть до сих пор. Особыми внешними данными он не отличается, среднестатистический мужчина. Свою внешность оцениваю достаточно высоко, с имиджем порядок, слежу за телом, питание, тренажерный (я 40+, замужем, Н. младше на 4 года, женат, в семью погружен). Мужчины, которые оказывают мне знаки внимания, имеют ОЗ гораздо выше моей, много предложений «поддержки» и т.д. Хороводом я бы это не назвала, головокружительных влюбленностей вокруг не происходит. Н. в курсе моей значимости, все на виду, иногда даже обсуждали.

(Здесь опишите ее корону? Чем кормится, как выглядит?)

Думаю, что он Печорин. Когда разбирали Arizona dream, это было очень про Н. Прекрасные границы, всегда умел показать свое расположение, но никогда не позволял лишнего. Всегда независимый, даже отстраненный.

(А себя автор, наверное, золушкой считает. Друзья, почему как большая корона у автора, так обязательно герой — печорин?)

Я всегда видела, что он «секс», но не примеряла на себя. Хотя последние года два мысли стали появляться. Например, в командировке, находясь в соседних номерах, очень хотелось, чтоб он был рядом. Его вопросы, есть ли какие-нибудь варианты, пропускала мимо ушей.

(Здесь ее откормленная мусором и навозом корона уже начинает с ней шутить. Ей кажется, что он рвется к ней и хочет ее. Но печорины ведь такие робкие, боятся женщин)

1,5 года назад после проведения тяжелого ответственного мероприятия, когда возвращались с коллективом и прощались, мы с Н. обнялись. В тот момент в голове стрельнуло «очень нежно!». Сложно описать, но отпускал он меня очень долго. Обычно физического контакты в повседневной жизни у нас не было, только поцелуй в щеку на ДР, подать руку при необходимости… Хотя с большинством окружающих мужчин для меня обнять-расцеловаться при встрече нормально, принято.

(Он всегда тщательно избегал тактильного контакта, ускользал и обходил ее стороной, боясь спровоцировать ее атаку. А здесь обнял чисто по-дружески и прижал к себе. И все, ЗВ автора рухнул)

Потом мы не виделись около трех недель (отпуск). Я с удовольствием думала об этом объятии, себя совершенно не ограничивала, было очень приятно вспоминать. Знала, что угрозы нет, на работе никаких романов быть не может.

(Конечно угрозы нет, поэтому автор до сих никак не может отлепиться. Она читает блог несколько лет, но другим местом, раз «совершенно себя не ограничивала» в сексуальных фантазиях)

Через две недели отпустило. Когда встретились, поняла, что он тоже думал про это объятие. Сказал, что соскучился, и что это плохо. Я ответила, что это хорошо. Еще в этот момент подумала, что пусть он влюбится сильнее, а я буду получать удовольствие от его внимания. Мне кажется, в этом месте я ошиблась с расстановкой сил, что дальше и подтвердилось.

(Как она поняла, что он думал про это объятие и тоже ее вожделел?)

Дальше был махровый флирт, я вовлекалась все сильнее, в какой-то момент поняла, что думаю о нем и в выходные. Осознавала, что это влюбленность. Но тормозить себя не хотела. От него было много внимания, он был все время рядом, старался как можно ближе. Одни мы находились крайне редко, всегда на виду. Открытым тексом ничего не произносилось, прямой попытки поцеловать не было. Какие-то моменты для сближения я пропускала, когда была возможность подойти, прикоснуться, меня парализовало.

(Был махровый флирт, но Стесняша не прикасался и не говорил ни слова. Ох уж эти печорины, странные)

На тот момент уже минус был серьезный, спонтанность уходила, так как я уже очень ждала, когда же он сделает этот шаг, ведь это именно он должен его сделать… Короче, ситуацию подвесили очень сильно, Психовал, нервничал.

(От минуса спонтанность никуда не уходит, спонтанность уходит от штурманства. А она в этот момент уже жила в его голове и совсем себя потеряла. Мужик психовал, потому что она уже сбрендила в этому моменту, и это стало заметно всем)

В это время мне поступило предложение о смене работы. Я согласилась, т.к. просто пришла пора. Это все еще усугубило. Меня несло от того, что я сейчас уйду, и что потом. Это в принципе очень серьезная перемена в жизни для меня была (смена работы). Психологическое состояние было крайне тяжелое.

(Ее с работы погнали. Она даже это не может прямо сказать. Люди, как вы только живете в таком вранье себе?)

Перед НГ годом расстались на диком градусе. Все каникулы ждала, когда же увидимся. С днем Рождения поздравила разными картинками во все мессенджеры. Слов никаких не писала, т.к. должны были встретиться через несколько дней.

(«Дикий градус» — это, наверное, предел его раздражения на нее)

Когда встретились, я, конечно, поплыла, но от него была прохлада, я не сразу поняла, что это так. Ходила вокруг. Вечером, когда остались одни, спросила, что не так. Он включил стену.

-Я так понимаю, меня сейчас послали? И я почти пошла. Но мне надо знать причину. Картинка в голове не складывается.

— Нечего пояснять. Не о чем говорить.

-Что все это было?

-Что?….

Задала еще несколько вопросов, как же так. Сказала, что даже звонить ему не смогу.

Говорил, что не понимает, о чем речь, ничего не было, все показалось. Потом поняла, что эта реакция из-за моего скудного поздравления с ДР.

(Эврика)

Вся беседа заняла минуты три, я собралась и ушла.

По дороге домой написала сообщение: «Н., у тебя получилось сделать так, что я люблю тебя. Это очень круто. Просто хочу, чтобы ты знал.»

Ответ: «Весьма неожиданно. Не знаю, что сказать.» Я ничего не ответила.

(Она его поздравила, что его усилия увенчались успехом. Он добился того, чего так хотел! Она влюбилась. А мужик, кстати, 100% онегин и чувствует себя зажатым в угол)

Со следующего дня от меня была жесткая дистанция. Не смотрела, не разговаривала, если приходилось разминуться, отстранялась. Прямо физически хотелось быть дальше. Его колбасило сильно, я видела.

Через несколько дней он стал проявлять знаки внимания в мою сторону, пытался заговорить. Я не велась, контакт только по работе. В это время выяснилась дата моего увольнения. Все было очень грустно. У него была температура, не спал. Я на него старалась не смотреть. Понимала, что это конец. Дружить я с ним точно не хочу. А вместе после такого быть не сможем.

(Быть вместе они «после такого» не смогут. После чего? После того, как она замучила его прессингом и беготней?)

На второй день после ухода, встретила его на улице. Он там не мог оказаться случайно, искал встречи. Поговорили, он смотрел-смотрел, но никаких прямых вопросов или попыток не было. На тот момент я уже могла с ним разговаривать, смотреть в глаза, но очень кратко.

(Он все время ищет встречи, подлец, но при встрече смотрит и молчит)

Потом период очень сложный, иногда общались по работе, редко виделись, он психовал, я удалилась из всех групп, его удалила из контактов, чтоб не видеть имени. Через пару месяцев стали подолгу разговаривать по телефону, встречаться уже специально, но все стало еще сложнее.

(Она преследует его под предлогом работы. Он сначала раздражался, но после длительных пауз стал иногда общаться с ней по работе)

Не могла к нему прикоснуться, смелости не хватало. И сейчас не хватает. С его стороны шаги по сближению миллиметровые. Видимся крайне редко. Что дальше, я не понимаю. Точно знаю, что мы любим друг друга.

(Автор, как хорошо, что ваша корона прибита гвоздями к голове. Ее не пошатнут никакие его действия)

Спасибо, что прочитали!

Источник: Эволюция

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