США назвали причину убийства Сулеймани

Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных, утверждает помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
«Президент [США Дональд Трамп] всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан», – сообщил О’Брайен в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.
Он сослался на разведданные, согласно которым «Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни».
«Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов», – отметил помощник Трампа.
Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
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