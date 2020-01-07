В Турции назвали темы предстоящих переговоров Путина с Эрдоганом

Одной из главных тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Эта тема (убийства Сулеймани – прим. ВЗГЛЯД) будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. Наш регион устал от постоянных столкновений, от вмешательств внешних сил», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель турецкого лидера выразил сожаление тем, что отношения между США и Ираном постепенно обостряются. «Призываем всех к усилиям по снижению напряженности», – добавил он.

Как сообщили ранее в Кремле, президент Путин посетит в среду с рабочим визитом Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что Сулеймани якобы готовил атаки на американских дипломатов и военных. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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