Радостные и отдохнувшие: Меган Маркл и принц Гарри совершили первый официальный выход после отпуска

Умению Меган Маркл и принца Гарри удивлять можно только позавидовать: как оперативно они уехали в Канаду и скрылись от посторонних глаз почти на два месяца, так же внезапно они вернулись обратно и, не выдерживая по-королевски долгую паузу, вышли в свет. Британские и американские СМИ только вчера вечером узнали, что герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Лондон, после чего Букингемский дворец выпустил заявление об их аудиенции в Доме Канады. Те, кто пристально следит за жизнью британских монархов, поймут, о чем речь: подобные графики выходов и встреч дворец обычно публикует заблаговременно.

Их Высочества прибыли к зданию на черном внедорожнике, а по пути, как сообщается, заехали на общественную кухню Hubb Community Kitchen, которой Меган давно покровительствует, поздравить ее работниц с прошедшими праздниками. Очевидцы положительно отозвались о герцогах:

Принц рассказал, что в Ванкувере часто шли дожди. Вообще, он много шутил, а Меган сегодня была особенно красива! Они выглядят действительно отдохнувшими, расслабленными и счастливыми. Они излучают позитив и дружелюбие.

Harry and Meghan arrive at Canada House pic.twitter.com/1cU7k9uK6Z

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 января 2020 г.

A warm welcome from the Canadian HC, her staff and a friendly Mountie… pic.twitter.com/6Dv3mcnkO3

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 января 2020 г.

У входа в Дом Канады их встретили британские подданые и лично Верховный комиссар Канады в Великобритании миссис Дженис Шаретт. Основная заявленная цель визита Меган и Гарри — выразить благодарность за гостеприимство и оказанную поддержку во время их отпуска в Канаде, где они провели столько времени.

На встречу Меган Маркл приехала в пальто цвета camel, под которым виднелся коричневый свитер и переливалась шелковая юбка средней длины приятного шоколадного оттенка. На ногах у герцогини были замшевые лодочки в тон, а дополняла образ естественная укладка. Принц Гарри, в свою очередь, был одет в классический синий костюм и голубой галстук.

После беседы с Верховным комиссаром Меган и Гарри, на которой они уже официально подтвердили, что они действительно все 6 недель провели в Канаде, посетит специальную выставку, созданную канадским художником Скавенатти.

pic.twitter.com/XCTj6Zgcif

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 января 2020 г.

‘Thanks for visiting Canada!’ someone in the crowd shouts as Harry and Meghan leave Canada House pic.twitter.com/VRwYdnDSHD

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 января 2020 г.

