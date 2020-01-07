Помпео назвал убийство Сулеймани «правильным шагом»

7 января во время брифинга госсекретарь США Майк Помпео сказал, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является «правильным шагом». Его выступление опубликовано на канале Госдепартамента США в YouTube.

Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией не соответствует действительности, добавил Помпео.

Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, писала, что Помпео несколько месяцев настаивал на убийстве Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявлял, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – говорил Трамп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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