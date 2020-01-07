Мнение: Ликвидация-2

Я смотрю, Рунет всё никак не успокоится по поводу убийства иранского башибузука с американских вертолетов. Как ни странно, это убийство возымело большой и неожиданный пропагандистский эффект именно для России, во всяком случае, для ее диванно-«боевой» части. Прямо какое-то сплошное «незабудемнепростим» несется отовсюду, причем произносимое весьма беспокойным тоном.

Вопрос — в чем дело? С чего бы вдруг? Откуда такая всеобщая скорбь — ведь речь о каком-то персе, о котором в России до Нового года ни один человек слыхом не слыхивал? Неужели мы опять имеем дело с пресловутой «всемирной отзывчивостью русского человека»?!

Думается, всё проще. Просто Трамп этим ударом банально НАПУГАЛ нашу диванную армию. Тут такая двойственность. С одной стороны, пропаганда у нас в полном самоупоении вещает, что Россия «борется с США», причем не за что-нибудь, а за мировое господство. «Еще немного, еще чуть-чуть…» Это считается очень патриотично и якобы способствует «поднятию с колен».

С другой — народ пропаганду воспринимает, но своим специфическим и более трезвым образом, по-глубинному: в его представлении США — это большой и неповоротливый мировой полицейский, а Россия — ловкий гопник, который то там, то тут прямо под носом у «мировой полиции» обделывает всякие лихие делишки, да так, что никто поймать не может («хитрый план Путина»). В этой картине мира и Иран воспринимается как другой «крутой пацан», с соседнего раёна, не то чтоб «союзник» (у гопников союзников нет), но тоже «пацан в уважухе», который тоже со своей стороны удачно дурачит мирового полицая.

И тут вдруг — бабах! Блин! Оказывается, полицай-то не просто ходит с грозным и глупым видом, он еще и стрелять умеет! Причем сразу — на поражение!

И вот это да — пугает. Любой честный вор сочтет полным беспределом, если полиция начнет сразу шмалять по честным бродягам. Так нельзя! А как же права человека? А конвенция ООН?? Ты сначала хоть паспорт спроси, свою ксиву предъяви!

Словом, тип реакции в России очень узнаваем: это в чистом виде блатная истерика. «Не по понятиям». Как теперь «работать» нормальным пацанам?

Да, пропагандистский удар большой силы. Если б в АП сразу поняли, какой эффект на население все это окажет — они бы скорбь по Сулеймани придушили в зародыше.

Источник: Размышления вольного социолога

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