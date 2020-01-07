США отказали в визе министру иностранных дел Ирана для поездки на заседание СБ ООН

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного американского чиновника.
Зариф собирался приехать на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на 9 января. По данным агентства, такое решение Вашингтон принял на фоне обострения отношений с Тегераном, вызванного убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава спецподразделения «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС. В Пентагоне считают, что он планировал нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.
Глава иранского МИД назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США, власти страны пообещали «суровую месть». После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по 52 объектам Ирана в случае атаки на американцев.
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Источник: Новая газета
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