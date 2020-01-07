Мнение: Русские в Сирии: Мнение бывших боевиков, сирийцев и охотников за головами

Сегодня хочу показать вам мнения о русских в Сирии, высказанные по разные стороны баррикад. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

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Сирийские боевики называют русский спецназ в Сирии не иначе как «хауафер нами», что в переводе — «мягкие лапы».

Когда русские пришли в Сирию, боевики очень быстро стали сравнивать их с хищниками. И авиация и наземные силы, практически всегда, неожиданно наносили резкие, точные удары. А Силы специальных операций РФ стали для них самым настоящим кошмаром. Русские спецы могли незаметно подойти к позициям боевиков, выполнить задачу и так же неожиданно исчезнуть…

Простые сирийцы, «Охотники на ИГИЛ» и бывшие боевики — все, так или иначе, говорили о том, что, пока США поддерживали боевиков, главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом, была Россия.

Житель города Джебла по имени Али о Хмеймиме.

«Вначале никто ничего не знал. Ходили только слухи, разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здания и ремонтировать взлетно-посадочную полосу. И в городе стало очень много сирийских военных. До этого их здесь столько не было.

А потом мы стали наблюдать много взлетающих самолетов. Помню, в один из дней мой брат возвращался домой после обеда и по пути зашел ко мне в гости. Он сказал мне тогда, что полчаса назад видел большую колонну, выезжавшую с территории аэропорта: грузовики, бронетехника… И на одной из машин развевался флаг России», — вспоминает Али.

«Русские — наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах. Был военным инженером. В 80-х русские построили здесь много общественных зданий. И после прибытия русских (в 2015 году. — Прим. ФАН) обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить террористов и боевиков, — заявил сириец.

И я уверен, что и сейчас не остановятся. И я считаю, что русские отомстили террористам за моего убитого двоюродного брата и за всех наших погибших».

«Охотник на ИГИЛ» по имени Тони о русских в городе Скальбия

«В церковь вошли сразу 30 человек в военной форме, с бородами и в разгрузках. Вошли, стали креститься, читать молитвы. Наш святой отец Абу Фади тогда сказал, что русские пришли по воле божьей защищать нас и защищать христиан.

Все люди в церкви, а потом и во всем городе, очень обрадовались. Потому что русские воины – воины самого могучего государства — пришли защитить нас. Потом они сразу начали строить укрепления, копать траншеи, насыпать брустверы и ставить бетонные бункеры».

«Они тренировали нас… Помню, дня через три-четыре на нас начали наступать террористы. Пытались зайти в город. Мы жестко сопротивлялись. До этого мы, как правило, отступали, но в этот раз не отступили. Это было итогом тренировок с русскими.

Они как будто воевали за свои собственные родные дома. А их семьи и дома – далеко отсюда… И они воюют действительно жестко. Даже жестче, чем мы. И мы уверены, что они воюют не за деньги.

Они воюют из принципа. Они воюют везде, где есть необходимость бороться с террористами. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой»

«Охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад о боях за Акербат.

Один из русских пытался перебежать дорогу, и снайпер попал ему в ногу: а до двора, в котором этот русский мог укрыться, оставалось метров 10, не больше. Но он упал и бежать уже не мог… Но продолжил ползти ко входу в этот дворик. И снайпер тут же ранил его второй раз. И когда русский почти подполз к забору, снайпер ранил его в третий раз. То ли в грудь, то ли в живот.

Он дополз до своего раненного друга. Несмотря на все свои собственные ранения, он поступил героически – смог затащить своего напарника в дом. Представь: он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь: дополз до раненного русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь.

Думаю, что эти события изменили очень многое во мне самом. Я такого никогда не видел. И никогда не забуду эту картинку: он ползет, отталкивается ногами, раненная рука волочится, и за ним остается кровавая полоса такой тонкой кривой линией.

Бывший боевик

Когда американцы наносили авиаудары по территориям подконтрольным террористам, то заранее предупреждали об этом полевых командиров. А вот когда нас бомбили русские, то никто не предупреждал. Помню, в 2015 году у нас были очень большие потери. До этого времени мы были уверены, что за два-три месяца дойдем до Дамаска. Но не дошли.

У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться .

Даже смертники, пытавшиеся добраться на так называемых шахид-мобилях до русских, чтобы их взорвать, не достигали своей цели.

Их сразу обнаруживала авиация и совместно с артиллерией наносила по ним точные удары. Мы такого никогда в жизни не видели: чтобы машину уничтожали со второго или третьего выстрела. В Дейр-эз-Зоре братья три раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские. Но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала. Русские все их уничтожили. Если окажешься на том месте, то увидишь.

Когда русские нас хотели атаковать, они заходили с тыла. Мы их замечали, только когда они уже были на наших позициях. Русские воевали очень жестко. Шли в бой и днем, и ночью. Никто из нас никогда ничего подобного не видел. Они ориентировались лучше, чем коренные жители.

Когда русские шли в сторону Пальмиры, они наступали по горам. Братья напали на русских. В ответ русские начали отражать наше наступление огнем артиллерии. Мы тогда понесли очень большие потери. Братья сразу отошли на юг. И оказались в тупике. Выхода не было: ни вперед, ни назад. Тогда русские послали несколько человек, чтобы заминировать все подходы к своему тылу.

В минировании участвовало пятеро русских. Их тут же накрыли их огнем. Двое из пятерых отступили за холм, а трое остались у нас на виду. Мы вели с ними бой более трех часов, пока не стемнело. И мы их все-таки убили. Сразу подтянулась еще одна русская группа им на помощь. И они дрались с нами до полуночи, пытаясь вытащить своих товарищей, хотя знали, что эти трое уже убиты.

Послесловие

Когда Соединенные штаты кричат, что это именно они сломали хребет ИГИЛ, они нагло приписывают себе чужую победу. Выглядит это глупо и нелепо, ведь даже боевики понимают, кто на самом деле ковал победу над ними в Сирии.

Это русские и сирийцы, которые принимали непосредственное участие в операциях против боевиков. Именно они прокладывали дорогу к победе, которую Россия по праву считает своей. Этих людей забывать не следует. И США тут точно не при чем.

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Источник: Конт

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