Жену-пенсионерку Гогена Солнцева разнесли в пух и прах

Один из кадров эпатажной фотоссесии старушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Многие фолловеры негативно отнеслись к такому откровению. По их мнению, это крайне неприлично – демонстрировать свои прелести в таком возрасте.
«Кошмар, умом бабуля тронулась. В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить без права выхода», «Извращенцы, от безделья маются», «Как это развидеть?», «Ужас», – возмущались злопыхатели.
Другие, в свою очередь, встали на защиту Терешкович. Поклонники заявили, что Катюша шикарно выглядит для своих лет, так что имеет полное право демонстрировать свое подтянутое тело. Уж ей-то точно есть, чем похвастаться. «Очень Катюш ты крутая, мне бы такой быть в твои-то годы, как девчонка молодая, фору много дала», «Дерзкая мадам! Вот вам всем, умничка!», «Правильно делает, сколько этих годов-то осталось, можно с ума сходить, молодец», «Вот честно, не в обиду никому, но на этом фото она выглядит намного привлекательнее, чем многие школьницы, которые похожи на гусениц, это лично мое мнение!», – высказывались фанаты.
«Горячая штучка», – резюмировал обожатель.
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Последнее: Один из кадров эпатажной фотоссесии старушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Многие фолловеры негативно отнеслись к такому откровению. По их мнению, это крайне неприлично – демонстрировать свои прелести в таком возрасте. «Кошмар, умом бабуля тронулась. В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить без права выхода», «Извращенцы, от безделья маются», «Как это развидеть?», «Ужас», – […]
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