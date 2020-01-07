Мнение: Последствия

Парламент Ирана признал министерство обороны США террористической организацией. Парламент Ирака поручил премьер-министру Абдул-Махди в течение года прекратить присутствие всех иностранных войск на территории Ирака. Трамп в долгу не остался и сообщил, что если что — то против Ирака будут введены такие санкции, по сравнению с которыми иранские покажутся игрой в песочек.

В общем, похоже, что грозный ответ на гибель Сулеймани будет примерно таким же, как и не менее грозный ответ Кремля на сбитый в 15 году самолет. Пострадают какие-нибудь помидоры, а на деле все останется примерно как есть. Путин выдержал примерно полгода, после чего в ответ на случайно брошенную фразу Эрдогана типа "Ну да, неудобно вышло" тут же сообщил, что считает это официальными извинениями и принялся дружить с Турцией еще крепче прежнего.

Нынешние грозные вопли из Тегерана и Багдада прикрывают прискорбный для Ирака и Ирана факт, что отвечать нечем. Иракское правительство полностью недееспособно. Оно не в состоянии выполнить свое собственное решение о переподчинении бандформирований "Аш-Шааби" военным. Шиитские прокси-террористы просто плевать хотели на то, что там говорит какой-то премьер-министр, так как их начальство — это КСИР. А потому любые претензии предлагают адресовать ему. Иракское правительство утёрлось и сделало вид, что всё идет как надо. И вот этому правительству поручают выдворить американские войска? (Кстати, премьер Абдул-Махди с 1 декабря прошлого года уже не премьер-министр, а исполняющий обязанности, так как ушел в оставку на фоне грандиозных протестов социального характера и антииранской направленности. Поручать ВРИО премьера решить задачу стратегического характера — это даже для арабов как-то избыточно нелепо.)

У Ирана тоже ситуация не из лучших. КСИР сумел задавить протесты, перебив полторы тысячи человек и бросив в тюрьмы порядка 20 тысяч. Но экономику в тюрьму не посадишь — она продолжает разваливаться. Инфляция — чуть ли не вторая в мире после Венесуэлы, темпы падения экономики выше, чем в самые трефные времена новейшей истории Ирана. На таких показателях затевать войну, пусть даже локальную и демонстрационную — себе дороже.

Остается голосить и таинственно закатывать глаза: мы вам отомстим, но не скажем, где, как и когда.

Самое любопытное, что ликвидация Сулеймани оказала услугу сразу очень большому кругу лиц во всем регионе, которых генерал достал выше всякой меры. В том числе и в самом Иране, где стремительное возвышение (во многом медийное) Сулеймани стало напрягать даже его коллег-террористов. Больной на всю голову генерал уже на полном серьезе рассматривался в качестве будущего преемника нынешнего президента Роухани, а получить тандем совсем отмороженного руководства из рахбара и невменяемого президента — это можно сразу выключать свет. Поэтому в Иране, скорее всего, немалая часть высшего руководства днем скорбит, а вечером пьет запретный харам, чокаясь с твиттером Трампа.

Как правило, любая новость через дней десять новостью быть перестает, а потому к концу января и в Иране, и в Ираке начнут думать, как бы закрыть тему и перепринять сгоряча принятые решения. Жизнь продолжается, и тратить ее на разные глупости смысла особого нет.

Источник: Эль Мюрид

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