Пушков оценил отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что республика не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

«Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией. Но и РФ не намерена – пусть Таллин не питает иллюзий», – написал Пушков в Twitter.

«Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу (эстонского парламента – прим. ВЗГЛЯД). В 2014 [году] мы вплотную подошли к ратификации, но по вине эстонской стороны шанс был упущен», – добавил сенатор.

Напомним, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас ранее заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что «будет иметь огромные юридические последствия». По этому документу к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Военный историк Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу.

С подобными заявлениями Пыллуаас выступал и ранее. Так, в ноябре он говорил, что РФ якобы «аннексировала около пяти процентов территории Эстонии» и «должна их вернуть». В Кремле претензии спикера парламента Эстонии назвали неприемлемым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что республика не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. «Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией. Но и РФ не намерена – пусть Таллин не питает иллюзий», – написал Пушков […]