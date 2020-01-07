Greenpeace: госстатистика по лесным пожарам в России занижена в 57 раз

07.01.2020, 19:10, Новости дня

Данные Россельхоза о лесных пожарах занижены в 57 раз, утверждают в Greenpeace после изучения доклада «Об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Доклад был опубликован перед новым годом на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.​

Согласно официальному документу, за 2018 год площадь лесов, погибших от лесных пожаров в России, составила 73 тысячи гектаров. В то же время на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН площадь погибших лесов оценивается в 4 млн 180 тысяч гектаров.

В Greenpeace считают, что «именно дистанционные спутниковые данные являются наиболее точным и объективным источником информации, а при нынешнем уровне финансирования лесоучетных и лесопожарных работ – практически единственным таким источником». В отчете организации сказано, что у этих данных тоже есть своя погрешность, но она невелика.

В Greenpeace отмечают, что данных о погибших из-за пожаров лесов за 2019 год пока нет, но, по предварительным оценкам, они могут в полтора раза превысить аналогичный показатель предыдущего года. Экологи предполагают, что Рослесхоз, а за ним и Минприроды, снова «будут оперировать вымышленными площадями, в десятки раз отличающимися от реальности».

Весной 2018 года начались пожары в Иркутской области и других регионах Сибири. В июле ситуация стала критической: одновременно в Сибири и на Дальнем Востоке горели, по разным данным, от 2,3 млн до 3,7 млн га лесов. К тушению пожаров пришлось привлекать армию.

1 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету и Генпрокуратуре проверить версию умышленных поджогов в Сибири для того, чтобы скрыть факт незаконной вырубки леса. 

В отношении нескольких чиновников областных лесхозов были заведены уголовные дела.



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Последнее: Данные Россельхоза о лесных пожарах занижены в 57 раз, утверждают в Greenpeace после изучения доклада «Об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Доклад был опубликован перед новым годом на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.​ Согласно официальному документу, за 2018 год площадь лесов, погибших от лесных пожаров в России, составила 73 тысячи гектаров. В то же […]

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