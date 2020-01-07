Стилист Сергей Зверев потребовал снести завод по розливу воды на Байкале

Стилист и шоумен Сергей Зверев провел акцию в защиту озера Байкал. Он приехал на свою родину – поселок Култук на Байкале – и выложил в инстаграме несколько историй и прямых эфиров, в том числе с места строительства завода по розливу воды для экспорта в Китай.

С плакатом «Спаси Байкал» он обратил внимание на то, что здание, которое власти обещали разобрать, по-прежнему стоит.

«Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы. Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена», – заявил Зверев. На людей, которые пытаются приблизиться к заводу, охранники натравливают собак, добавил он.

Зверев также поинтересовался мнением зрителей о том, стоит ли местным жителям самостоятельно демонтировать завод. Многие подписчики шоумена поддержали эту идею.

В январе 2019 года Зверев размещал видео и призыв подписать петицию против строительства завода по розливу воды Байкала для Китая. Ссылку на петицию стилист разместил в профиле инстаграма.

4 марта он провел на Красной площади в Москве одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала.



Через неделю его вызвали в ОВД «Китай-город» для составления административного протокола.

27 марта ​тот же суд признал незаконными заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды, выданные компании «Аквасиб». Владелец «Аквасиба» – Дацинская водная компания «Озеро Байкал» из Китая.

В начале мая 2019 года суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже сумму снизили до 10 тысяч. Шоумен заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.

В декабре Зверев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Завод по розливу байкальской воды планировалось запустить в конце 2019 года. Воду планировали поставлять в Китай, Южную Корею и Монголию. Уже в 2021 году предполагалось производить 528 тысяч литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Решение о строительстве завода было принято после того, как Минприроды РФ в 2017 году резко сократило природоохранную зону на Байкале.

Однако 15 марта Кировский районный суд Иркутска временно приостановил строительство завода после того, как в суд обратилась природоохранная прокуратура. Тогда ведомство заявило, что «Аквасиб» не получил разрешение на проведение земляных работ на стройке.

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