Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда назвал причину своего решения не посещать мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Глава Польши заявил, что получил приглашение на форум и попросил организаторов предоставить ему право выступить там с речью.

«Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать», – сказал Дуда, отметив, что в Израиле «будет предоставлено слово президентам Германии, РФ и другим главам государств», передает РИА «Новости».

Дуда добавил, что в холокост погибли три миллиона польских евреев, а потому, по его словам, выступление польского лидера на этом мероприятии «вполне обоснованно».

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza написало, что Дуда не принял приглашение на Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме, так как главным гостем там будет президент РФ Владимир Путин.





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Последнее: Президент Польши Анджей Дуда назвал причину своего решения не посещать мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Глава Польши заявил, что получил приглашение на форум и попросил организаторов предоставить ему право выступить там с речью. «Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать», – сказал Дуда, отметив, что в Израиле […]