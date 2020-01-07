Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда назвал причину своего решения не посещать мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Глава Польши заявил, что получил приглашение на форум и попросил организаторов предоставить ему право выступить там с речью.
«Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать», – сказал Дуда, отметив, что в Израиле «будет предоставлено слово президентам Германии, РФ и другим главам государств», передает РИА «Новости».
Дуда добавил, что в холокост погибли три миллиона польских евреев, а потому, по его словам, выступление польского лидера на этом мероприятии «вполне обоснованно».
Ранее польское издание Gazeta Wyborcza написало, что Дуда не принял приглашение на Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме, так как главным гостем там будет президент РФ Владимир Путин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Польши Анджей Дуда назвал причину своего решения не посещать мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Глава Польши заявил, что получил приглашение на форум и попросил организаторов предоставить ему право выступить там с речью. «Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать», – сказал Дуда, отметив, что в Израиле […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Осужденного за коррупцию экс-премьера Молдавии Филата освободили / 3 декабря
- Международная федерация хоккея извинилась за ошибку с гимном России / 24 декабря
- Полиция Луганской области назвала предварительную причину пожара в интернате, где погибли люди / 23 декабря
- В Еврокомиссии подтвердили, что Оператор ГТС Украины отделен и готов к работе по европейским правилам / 27 декабря
- Новый противовирусный препарат оказался неэффективным / 5 января
- Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце / 19 декабря
- Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского / 24 декабря
- Украина, Россия и Евросоюз подписали газовый контракт – Гончарук / 31 декабря