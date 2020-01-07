Число жертв давки на похоронах Сулеймани достигло 50

Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Пострадали в давке более 200 человек.

Проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Авиаудар был нанесен сразу же после того, как он вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Тегеран намерен ответить на убийство Сулеймани военной акцией. Об этом в интервью CNN сказал постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи. «Время и место» акции Тегеран определит самостоятельно, добавил он.

По словам постпреда, убийство Сулеймани «равносильно началу войны против Ирана».

Ранее иранский постпред в письме на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности заявил, что убийство Сулеймани, «является ужасающим преступлением», а Иран оставляет за собой право на самооборону.

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Последнее: Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ. Пострадали в давке более 200 человек. Проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев. Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело […]