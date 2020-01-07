Мнение: Письмо: «Гормоны шалят»

В этом письме про слив. Обычный, но динамичный.

Вниз по ступеням, ниже и ниже.

Все эти ступени давайте разбирать.

miss_mody

Здравствуйте, Эволюция!

Мне 28, высшее образование, зарплата средняя по городу, большую часть времени на удалёнке, недавно повысили немного. Обычная внешность, фитнесом занимаюсь, но маловато. Есть дочка, 8 лет, с её отцом полгода как расстались.

В., 27 лет, занимается ремонтными работами, умный, красивый, престижное высшее, сейчас в процессе получения гражданства. Познакомились в Тиндере. Я написала в графе «о себе», что хочу сходить на одно мероприятие, написали несколько человек, с одним мы договорились, а В., получается, пришлось отказать, но я пообещала его напоить в баре через недельку. Мы переписывались, шутили, он всё время что-то писал сексуальное, в общем, к нашей встрече я уже разогрелась, а он, в общем-то, всегда горячий.

(Корону равенства ее опишете? Она в нескольких местах проявляется тут. И напишите про эту корону, откуда она и почему у девушек, если понимаете)

Встретились, выпили, разговорились. В. родом почти оттуда же, откуда мой бывший, оказалось много общих тем, в общем, «он мне подходит» + расторможенность сделали своё дело, переспали. Секс мне очень понравился, хотя, возможно, это на фоне плюсующего бывшего и парочки невнятных связей после расставания.

(Она его напоила в баре и в тот же вечер с ним переспала)

Вроде бы стали встречаться, как я тогда подумала. Старалась вкладываться как могла, платили за кафе и бары по очереди, он сначала возмущался, потом перестал.

(Почему она думает, что вкладываться — это платить за кафе поровну? Как думаете?)

Как-то мы поспорили из-за ерунды в переписке, как оказалось, я его недопоняла. Сутки не общались (это долго, писал он всегда много, слали фотки друг другу, были на связи). Потом он написал: «Ничего не хочешь мне сказать?». И я отправила ему голосовое с небольшим стишком (по сути признанием в любви). Он написал, что его тронуло, на следующий день приехал, занимались любовью, болтали, пили вино, но в ответ я ничего не услышала.

(Не услышала, но ждала. И сидела как бедный воробушек)

Потом ему нужно было уехать к родителям на 3 недели. Первые две недели писал много, поддерживали связь активно, общались по видео. Сказал, что показал мои фотки братьям. А потом ему отказали в выдаче важного документа, он расстроился и разоткровенничался, что ему снится бывшая, что не угасли старые чувства, проблемы с деньгами. Ария Мертвого Жука как она есть. Раньше он мог как-то вскользь пожаловаться на финансовое положение, на жизнь. Но тут мне уже было не сделать вид, что всё ок.

Конечно, корона стала нашёптывать, что это всё расстояние, что, наверное, я братьям не понравилась, ещё и с ребёнком, что вот он приедет и всё осознает.

(Почему анализ таким как автор не помогает? Вот она опознала арию Жука, но толку никакого. Почему, как думаете?)

Он приехал, но, видимо, не осознал. Я стала больше вкладываться финансово, у него после отпуска денег не было совсем. Встречаться стали по сути больше ради секса. Всё это время было понятно, что он продолжает сидеть на Тиндере и искать кого-то более подходящего. Конечно, я тоже с кем-то общалась, были встречи, но всё не то. Кто-то внешне мне не нравился, у кого-то вскрылись проблемы с алкоголем, в итоге со всеми поговорила, что не могу, есть чувства к другому.

(Зачем она «поговорила» с новыми знакомыми?)

Как-то сидели в баре, я предложила его с мамой познакомить. Спросила, моногамно ли у нас или что это вообще такое. Ответил: «Я не готов, вижу, что у тебя ко мне чувства», — но я старый солдат, и вот это всё. Каким-то образом я это проглотила, типа «формат принят». Просто поняла, что у меня нет сил отказаться от него даже на таких условиях.

(Силы бы появились, если бы она осознавала, чем грозит слив. Но она не понимает этого. Она думает, что «от нее не убудет» и «она ничего не теряет». И чем меньше своя фигура, тем большей абстракцией кажется слово «самоуважение» или «честь». Нулевым смысл становится. Понимаете почему?)

Я и сама понимаю, что ему просто не очень нравлюсь, ни цветов, ни подарков, я не видела за 3 с небольшим месяца, в последнее время всё работает по схеме: он приезжает ночью (когда дочка спит), секс, вино, болтовня, чем-нибудь его кормлю, под утро сажаю в такси.

(Посмотрите, она давно сама платит ему за секс, кормит, поит и, наверное, оплачивает его такси, но сравнивает эту ситуацию с той, где ей дарят цветы и подарки. Видите, как корона скрывает слив?)

Как-то зашла речь про свидания с другими, он сказал что-то вроде «какие свиданки, работа, дом, по понедельникам пью с тобой». Вроде бы унизительно, а я почему-то даже обрадовалась, ура, я есть в расписании.

(Она есть в расписании, но как спонсор его выпивки по понедельникам. Даже не как секс-онли)

Общения вне этих встреч стало меньше в разы. Казалось бы, если всё так очевидно, то я тоже должна была остыть, но вместо этого только влюбляюсь сильнее.

(Видите, в чем ее главная ошибка? Она все ждет, когда «чаша терпения наполнится», и она остынет сама собой, спокойно. Не хочет стресса, ждет, что сама собой все поймет рассудком и разлюбит его. Но в поле все работает не так. Рассудок не рулит полем, он рационализирует то, что есть, и если ваша фигура маленькая, то любая фигура побольше будет иметь над вами власть, и рассудок будет заниматься рационализацией этого. И если чужая фигура будет расти, вы скорее себя уничтожите, чем просто так вдруг возьмете и остынете. Весь мой блог об этом, но дуры продолжают удивляться, почему же они с какого-то момента не могут сопротивляться сливу)

После НГ встретились как обычно у меня. Рассказал, что бывшая попала в ДТП, помочь было некому, позвонила ему. Он чуть не плакал, когда рассказывал подробности. Стало понятно, насколько он за неё переживает, что всё ещё любит. Я подарила ему подарок, он не хотел брать, так как мне ничего не приготовил, но я его уговорила.

Решила, что надо это всё потихоньку заканчивать, эмоциональное состояние ни к черту, то не могу спать, то сплю по 14 часов, стала часто болеть, поправилась на пару кило, деньги трачу на равнодушного парня, ну зачем это всё. Продержалась 2 дня отстранённо. Потом меня так накрыло, что я написала в час ночи «Хочу трахаться ужасно, приезжай». Такого ещё не было, всегда он инициировал все встречи, а тут я прямо не могла уснуть. Наврала себе, что без него вот так просто смогу. Но не могу. Даже тело сопротивляется. Он приехал, я как-то оправдывалась, гормоны шалят, он сказал, что я и правда сама на себя не похожа, злая в переписке и т.п.

(У нее нет воли, она уже распадается на куски, вот к чему приводит то, что вы жертвуете самоуважением с самого начала, чем дальше, тем больше. Не доводите себя до состояния, когда тяга ваша станет сильней вас в десять раз. Любую аддикцию проще избежать, чем снизить, особенно сложно снизить большую аддикцию)

Одновременно боюсь, что могу больше его не увидеть никогда, задоить, окончательно опротиветь, а потом наоборот, думаю, что уже и сейчас всё плохо, всё испортила. Потом, что вот к подругам их парни относятся намного лучше, что и я заслуживаю нормальных отношений, наверное.

(Заслуживаете? И где выдают вот это — заслуженное? Если вы сами слились так активно к плинтусу, чего вы теперь заслуживаете? Жизни у этого плинтуса. Ребенка только вашего жаль)

Потом снова качели «где я ещё найду такого охуенного», потом обратно «я себя не на помойке нашла». Понятно, что все короны по очереди шатаются, но я уже не понимаю, где то состояние, когда короны нет. Может, из-за привычки жить в иллюзиях мне уже и не разобраться, как поймать хоть какую-то устойчивость.

(А устойчивость чего? При таком сливе, как описывает автор, от себя уже ничего почти не осталось. Даже коронам уже не на чем скоро будет держаться. Они без надобности будут. Будет одна большая дыра и жажда наркотика. Чтобы обрести устойчивость, теперь придется слепить что-то похожее на себя для начала. Так что не мечтайте об устойчивости. Живите в неустойчивости пока, но не сливайтесь дальше. Иначе разрушаться начнет уже тело)

Хотелось бы понять, куда вообще двигаться дальше. Может быть, вообще отвлечься от любовной темы на годик? Ребёнок есть, часики не тикают. На другие ресурсы фокус сместить. Потому что пока только слив за сливом. Счастье длится минуты, а отхожу потом неделями. Или есть шанс как-то вывести это секс-онли во что-то человеческое?

(Нет, автор. Вам нужен психотерапевт, лучше врач. И лечение по схеме зависимости. Седативные и антидепрессанты, пусть схему подберет. Никаких обсуждений этого парня или других мужчин, вообще ни с кем. Если терапевт предложит обсуждать это, ищите другого. В идеале он должен научить вас аутотренингу, но можете и сами учиться. Если не найдете врача, попейте 1 месяц афобазол, принимайте через день ванны с морской солью, килограмм на ванну. Обязательно режим дня, в 23 отбой, можно валерьянку неделю пить перед сном, чтобы привыкнуть к режиму. В семь утра подъем. Никаких кино о любви, никаких бесед с подружками о личной жизни. Физкультура каждый день, минимум — через день. С парнем попрощайтесь. Если будет под щипцами названивать, отвечайте вежливо, что очень заняты по работе и что сами напишете ему, как только освободитесь. И никогда не пишите. Забудьте его. Ни с кем другим не встречайтесь. Год, минимум полгода. Направьте все внимание на ребенка, дом, работу, учебу, здоровье. Иначе плохи дела будут)

Буду очень благодарна за разбор.

Источник: Эволюция

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Последнее: В этом письме про слив. Обычный, но динамичный. Вниз по ступеням, ниже и ниже. Все эти ступени давайте разбирать. miss_mody Здравствуйте, Эволюция! Мне 28, высшее образование, зарплата средняя по городу, большую часть времени на удалёнке, недавно повысили немного. Обычная внешность, фитнесом занимаюсь, но маловато. Есть дочка, 8 лет, с её отцом полгода как расстались. В., […]