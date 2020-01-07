По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место. Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который 7 января опубликовала компания Henley & Partners.
Год назад Украина занимала 41 место в рейтинге.
Общее количество стран, которые безвизово или с визой по прибытию могут посещать граждане Украины, осталась неизменной – 128.
Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония – ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.
11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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