Наука: От чего вымерли динозавры? Новая теория

Некоторые эксперты давно считают, что причиной вымирания динозавров 65 миллионов лет назад стало падение массивного астероида. Однако новый анализ профессора психологии Университета Олбани свидетельствует о том, что динозавры были в беде еще задолго до падения астероида.

Профессор и эволюционный психолог Гордон Гэллап и его бывший студент Майкл Фредерик, ныне работающий в Университете Балтимора, утверждают, что появление токсичных растений в сочетании с неспособностью динозавров ассоциировать вкус определенных продуктов с опасностью привело к тому, что их популяция уже резко сократилась на момент падения астероида.

Приобретенное вкусовое отвращение — это эволюционная защита, которую можно найти у многих видов, при которой животное учится связывать употребление растения или другой пищи с негативными последствиями, такими как ощущение болезни. Чтобы объяснить защитный механизм, Гэллап приводит в пример крыс.

«Причина, по которой большинство попыток уничтожить крыс не увенчалось успехом, состоит в том, что они, как и многие другие виды, эволюционировали, чтобы справляться с токсичностью растений», говорит Гэллап. «Когда крысы встречают новую пищу, они обычно пробуют только небольшое количество, и если им плохо, они демонстрируют замечательную способность снова избегать этой пищи, потому что ассоциируют вкус и запах от нее с неприятной реакцией».

От чего вымерли динозавры?

Первые цветковые растения, называемые покрытосеменными, появляются в окаменелостях задолго до падения астероида и прямо перед тем, как динозавры начали постепенно исчезать. Гэллап и Фредерик утверждают, что по мере развития растений и развития токсической защиты динозавры продолжали употреблять их в пищу, несмотря на желудочно-кишечные расстройства. Хотя существует неопределенность в отношении того, когда цветущие растения стали ядовитыми и сколько времени потребовалось для распространения этой черты, Гэллап и Фредерик отмечают, что их появление совпадает с постепенным исчезновением динозавров.

Помимо изучения распространения токсичных растений еще при жизни динозавров, Гэллап и Фредерик исследовали, могут ли птицы (которые считаются потомками динозавров) и крокодилы (тоже потомки) обзаводиться вкусовым отвращением. Выяснилось, что птицы, вместо того чтобы привыкать к вкусу, развили отвращение к визуальным особенностям того, от чего им было плохо. Они знали, чего им не стоит есть, чтобы выжить. В предыдущем исследовании, в котором 10 крокодилов кормили различными видами мяса, некоторые из которых были слегка токсичными, Гэллап обнаружил, что, как и динозавры, крокодилы не научились разбираться во вкусах.

«Хотя астероид, безусловно, был важен, психологический дефицит, из-за которого динозавры оказались неспособны воздерживаться от употребления определенных растений в пищу, оказал серьезное влияние на них», говорит Гэллап. «Распространенный взгляд на исчезновение динозавров, связанный с падением астероида, подразумевает, что исчезновение динозавров должно было быть внезапным, но налицо явно противоположное: динозавры начали исчезать задолго до падения астероида и продолжали постепенно исчезать в течение миллионов лет после него».

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