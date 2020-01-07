Как Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили день рождения их сына

Накануне Рождества свой день рождения ежегодно отмечает один из самых юных фигуристов страны Саша Плющенко или Гном Гномыч, как его любят называть звездные родители. Яна Рудковская и Евгений Плющенко, по традиции, поздравили сына как дома в узком кругу, так и на льду. Все потому, что радостный повод каждый раз выпадает на ледовые шоу, которые семейство ставит в новогодние праздники для многотысячной публики.
Сегодня продюсер поделилась в своем Instagram фотографиями с торжества: утром они с мужем украсили дом различными воздушными шарами — с огоньками и в форме облаков, устроив мальчику настоящую сказку.
С днем рождения, Санечка @gnomgnomych! Пусть все твои мечты сбываются!
— написала мама мальчика под снимками.
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А несколькими часами позже Рудковская опубликовала видео с ледового шоу: по окончании выступления на лед вышел весь актерский состав спектакля и торжественно поздравил маленького именинника с днем рождения. Под бурные аплодисменты на центр катка вывезли торт со свечками, а родители вынесли на лед две связки воздушных шаров. Поздравление подытожил салют из конфетти.
В нашей семье все дни рождения проходят только на льду! Спасибо всем зрителям и команде #лебединоеозероплющенко за поздравление Сашеньки!
— поблагодарила всех причастных Яна Рудковская.
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В социальных сетях мальчика поздравили десятки российских селебрити, но особенно на их фоне выделилось поздравление Димы Билана, который по совместительству является его крестным отцом:
Как же ты быстро растешь!) С днем рождения, дорогой @gnomgnomych! Ты уже столького добился в свои небольшие годы! С восхищением задумываюсь о том, как много хорошего тебя ждет впереди! Светлого тебе будущего, талантливый крестник! Я, если что, всегда рядом!
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