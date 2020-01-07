Иран обвинил США в акте международного терроризма

Соединенные Штаты осуществили акт государственного терроризма в отношении Ирана, сообщил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании CNN.

«Их (США – прим. ВЗГЛЯД) дни в регионе сочтены, и не потому, что кто-то предпринимает в их отношении какие-то действия, а потому, что им не рады», – приводит его слова ТАСС.

Зариф подчеркнул, что убийство иранского генерала является «актом государственного терроризма, актом агрессии в отношении Ирана», и пообещал, что Тегеран «даст ответ».

«США придется осознать реальность – люди в регионе испытывают гнев, они хотят ухода США», – подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

«Он (президент США Дональд Трамп – прим. ВЗГЛЯД) демонстрирует международному сообществу неуважение к международному праву и готовность пойти на военное преступление, нанося удары по культурным центрам», – сообщил Джавад Зариф.

«Как он может укреплять безопасность Америки, действительно ли американцы ощущают себя в большей безопасности? Это – цена, которую приходится платить за высокомерие, невежество, отсутствие уважения», – сказал он.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня хочу показать вам мнения о русских в Сирии, высказанные по разные стороны баррикад. Есть текст, есть видео. Кому как удобней. Смотреть: Сирийские боевики называют русский спецназ в Сирии не иначе как «хауафер нами», что в переводе — «мягкие лапы». Когда русские пришли в Сирию, боевики очень быстро стали сравнивать их с хищниками. И авиация […]