Иран обвинил США в акте международного терроризма

Соединенные Штаты осуществили акт государственного терроризма в отношении Ирана, сообщил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании CNN.
«Их (США – прим. ВЗГЛЯД) дни в регионе сочтены, и не потому, что кто-то предпринимает в их отношении какие-то действия, а потому, что им не рады», – приводит его слова ТАСС.
Зариф подчеркнул, что убийство иранского генерала является «актом государственного терроризма, актом агрессии в отношении Ирана», и пообещал, что Тегеран «даст ответ».
«США придется осознать реальность – люди в регионе испытывают гнев, они хотят ухода США», – подчеркнул министр иностранных дел Ирана.
«Он (президент США Дональд Трамп – прим. ВЗГЛЯД) демонстрирует международному сообществу неуважение к международному праву и готовность пойти на военное преступление, нанося удары по культурным центрам», – сообщил Джавад Зариф.
«Как он может укреплять безопасность Америки, действительно ли американцы ощущают себя в большей безопасности? Это – цена, которую приходится платить за высокомерие, невежество, отсутствие уважения», – сказал он.
Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.
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