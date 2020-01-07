В Киеве на месте незаконных казино обустраивают «VIP-караоке» и онлайн-игры – соцсети

В Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино «Simple Games». Об этом 5 января сообщил «Киев Оперативный» в Facebook.
Портал опубликовал фото новых вывесок, на местах, где ранее были незаконные игорные заведения.
Ага, то це був просто ребрендінг?🤔
Posted by Киев Оперативный on Pühapäev, 5. jaanuar 2020
Пользователь Аллан Левитов пишет в Facebook, что ранее на месте этих заведений были «Космолоты».
«Ура, космолоты закрыты! На их месте будут «караоке». Потом закроют «караоке» – и на каждом углу откроются «планетарии» (с блекджеком и прочим)!», – отметил он.
Ура, космолоты закрыты! На их месте будут "караоке".Потом закроют "караоке" — и на каждом углу откроются "планетарии"…
Posted by Аллан Левітов on Laupäev, 4. jaanuar 2020
Издание «Хмарочос» пишет, что у этих «VIP-караоке» разрешают приходить только совершеннолетним.
В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, могут составить от 5 до 9 млрд грн в год.
19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.
20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.
Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент 20 декабря.
Всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.
Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко 25 декабря заявлял, что в Украине закрыли все игорные заведения.
3 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что в стране прекращена работа 15 игорных заведений, которые пытались возобновить работу после закрытия.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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