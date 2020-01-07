В Австралии собираются убить 10 тысяч диких верблюдов

На юге Австралии собираются убить около 10 тыс. диких верблюдов. Об этом 7 января сообщает News.com.au.

Решение об этом приняли старейшины из числа аборигенов.

Профессиональные охотники начнут отстрел животных 8 января с вертолетов.

Массовое убийство верблюдов связано с необходимостью контролировать их популяцию.

The Australian представители местных властей объяснили, что верблюды мешают людям. В частности, они валят заборы жилищ, пробираются в дома и пытаются добраться до воды от кондиционеров. Это связано с тем, что из-за жары и пожаров животным не хватает питьевой воды.

Отстрел продлится около пяти дней.

Издание отмечает, что местные власти столкнулись с «нерешительностью в некоторых общинах коренных христиан», для которых верблюды считаются священным животным из-за их упоминания в библейских историях о Рождестве. По легенде, повидать младенца Иисуса мудрецы приехали именно на верблюдах.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента. В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал VPI. Ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи депутат Луис Парра удалился […]