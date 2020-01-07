СМИ опубликовали письмо о намерении американских военных вывести войска из Ирака

В США такие планы отрицают.

Возглавляемая США коалиция сказала о намерении вывести войска из Ирака, пишет Reuters со ссылкой на письмо, переданное американскими военными иракской стороне. Власти США назвали опубликованный документ ошибкой.

По данным агентства, в послании указано, что в ближайшие дни США собираются передислоцировать свои силы для подготовки к выводу войск по требованию иракского парламента. В послании говорилось, что ради безопасности и эффективности войска будут переводить в ночные часы. Reuters передает, что документ был написан от имени генерала Уильяма Сили, командующего оперативной группой войск США в Ираке.

Глава Комитета объединенных штабов США Марк Милли позже назвал опубликованное письмо ошибкой и плохо сформулированным черновиком, сообщает CNN. По его словам, послание не было подписано и не должно было быть выпущено. Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США не планируют выводить войска из Ирака. «Я не знаю, что это за письмо. Мы пытаемся выяснить, откуда это пришло и что это, но решения покидать Ирак нет», — заявил он.

5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую к выводу с территории государства любых иностранных войск. Накануне иракские власти начали подготовку к выводу американских войск из страны. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

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Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные не покинут Ирак, пока Багдад не расплатится за построенную в стране авиабазу. Он также пообещал наложить на Багдад санкции в случае враждебных действий. Соответствующую резолюцию иракские власти приняли после убийства в Багдаде иранского генерала, главы спецподразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС.

Источник: Новая газета

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