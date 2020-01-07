Западная Африка переименовала франк КФА, но оставила его привязку к евро

Анж Абоа

АБИДЖАН («Рейтер») — Валютный союз Западной Африки договорился с Францией переименовать свой франк КФА в эко и сократить некоторые финансовые связи с Парижем, которые лежали в основе общей валюты региона с момента ее создания вскоре после Второй мировой войны.

По этому соглашению эко останется привязанным к евро, но африканским странам этого блока не придется держать 50% их резервов во французском казначействе, и в правлении валютного союза больше не будет французского представителя.

Критики КФА (Африканского финансового сообщества) давно считают эту валюту пережитком колониальных времен, в то время как поборники валюты говорят, что она дает финансовую стабильность в неспокойном временами регионе.

«Это исторический день для Западной Африки», — сказал президент Кот д’Ивуара Алассан Уаттара во время пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в главном городе страны Абиджане.

В 2017 году Макрон обратил особое внимание на стабилизирующие преимущества КФА, но сказал, что это африканские правительства должны определять будущее валюты.

«Да, это конец несомненных пережитков прошлого. Да, это движение вперед … Я не хочу влиять посредством попечительства, я не хочу влиять посредством вмешательства. Это не то столетие, которое строится сегодня», — сказал Макрон.

КФА используется в 14 африканских странах с общим населением около 150 миллионов человек и валовым внутренним продуктом 235 миллиардов долларов.

Однако эти изменения затронут только западноафриканский тип валюты, используемой Бенином, Буркина-Фасо, Гвинеей-Бисау, Кот д’Ивуаром, Мали, Нигером, Сенегалом и Того — все они бывшие французские колонии за исключением Гвинеи-Бисау.

Шесть стран, использующих центральноафриканский КФА, это Камерун, Чад, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон — все бывшие французские колонии за исключением Экваториальной Гвинеи.

Стоимость КФА относительно французского франка оставалась без изменений с 1948 по 1994 год, когда валюта была девальвирована на 50%, чтобы нарастить экспорт из региона.

Президент Кот д’Ивуара Алассан Уаттара приветствует президента Франции Эммануэля Макрона в Малом дворце в Абиджане, Кот д’Ивуар, 21 декабря 2019 г. «Рейтер»/Люк Гнаго

После девальвации 1 французский франк стоил 100 франков КФА, а когда французская валюта вошла в еврозону, фиксированный валютный курс составил 1 евро за 656 франков КФА.

Соглашение принято после переговоров между западноафриканскими лидерами в столице Нигерии Абудже в субботу. Страны из блока КФА и другие западноафриканские государства, такие как Нигерия и Гана, десятилетиями обдумывали создание их собственной валюты для содействия региональной торговле и инвестициям.

Франк КФА появился в 1945 году и в то время обозначал «Colonies Francaises d’Afrique» (Французские колонии в Африке).

Сегодня он обозначает «Communaute Financiere Africaine» (Африканское финансовое сообщество) в Западной Африке, а в Центральной Африке он обозначет «Cooperation Financiere en Afrique Centrale» (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке).

Сообщение — Анж Абоа; текст — Алессандра Прентис; редактирование — Дэвид Кларк

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