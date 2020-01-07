Иранское телевидение сообщило о 35 жертвах давки на похоронах генерала Сулеймани

При прощании с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане 48 человек пострадали.

На церемонии проводов в последний путь иранского генерала Кесама Сулеймани погибли 35 человек. Еще 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на государственное телевидение Ирана.

Давка началась на траурном шествии в городе Керман – именно там родился Кесам Сулеймани. Проститься с земляком вышли примерно миллиона человек. Колоссальное скопление народа на небольших улицах привело к смертельной давке.

Сулеймани был убит при ракетном ударе ВВС США в окрестностях аэропорта Багдада в ночь на января. Генерала приказал убить лично президент США Дональд Трамп, считающий его «террористом номер один».

После смерти главы подразделения Корпуса стражей исламской революции власти Ирана пообещали отмстить американцам. Трамп заявил, что Америка ответит на агрессию ударом по 52 объектам Ирана, в том числе по памятникам культуры. Позднее Пентагон сообщил, что стрелять по культурным объектам не станет.

Пентагон и армия США 7 января были объявлены террористическими организациями – таково единогласное решение иранского меджлиса.

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