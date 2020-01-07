Омским детям положили в новогодний набор элитные конфеты с алкоголем

07.01.2020, 18:23, Новости дня

В составе трюфелей «Президент» вошли помимо водки, перец чили, ваниль.

«Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке», — поспешил сообщить некий Антон в паблике «Ревизорро Омск» во Вконтакте. И не забыл разместить фото конфет с фотографией президента России Владимира Путина.

Пользователя тут же закидали вопросами: Вкусные? Со вкусом налогов? Это наверное на губернаторской елке дали?

Нашлись и те, кто даже пробовал такую конфету. В частности, Елена Бартель сообщила, что ей попалась со вкусом коньяка. «В детском подарке?» — удивился другой пользователь. «Сама была в шоке», — ответила Бартель

Дотошный пользователь Евгений Яровой выяснил полный состав. Оказалось, что в конфетах есть и водка, и перец, скинул ссылку на магазин, где можно приобрести такие конфеты.

И не обманул. Действительно трюфели «Президент» состоят из темного шоколада, водки «Царская Золота», перца чили, имбиря, мадагаскарской ванили.

«В трюфеле «Президент» мы постарались отразить определяющие черты главы государства: самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили.

«С теплом в душе и перцем в сердце», — так описывает свою продукцию магазин golden-candies «Золотые конфеты», который считает, что золото и шоколад – это  «вечные ценности».

Однако сладкая продукция «кусается», если посмотреть на цену: килограмм можно приобрести за 2850 рублей. Может, и правда, такие только на губернаторской елке в подарок могут положить?



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