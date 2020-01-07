SpaceX успешно запустил 60 спутников сети Starlink

Пресс служба SpaceX сообщила в Twitter об удачном запуске 60 микроспутников на околоземную орбиту. Старт состоялся сегодня в 05:19 по МСК. Спутники Starlink достигли высоты 290 км над Землей и будут работать на орбите для обеспечения более быстрого и доступного интернета даже для районов, с которыми раньше считалось невозможным наладить связь.

Стоит отметить что первая ступень ракеты-носителя используется уже в четвертый раз, и в очередной раз она была успешно вернулась на посадочную платформу. Не удалось поймать одну из частей головного обтекателя ракеты,она упала неподалеку отсудна, которое должно было поймать ее с помощью сетки.

Сеть микроспутников Starlink планирует обеспечить юг США широкополосным интернетом уже к концу 2020 года. До этого запуска на орбиту уже отправлены две группы спутников в мае и ноябре 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские войска на Ближнем Востоке приведены в повышенную боевую готовность. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает 7 января CNN. Причиной этому стали данные разведки о перемещении Ираном боевой техники, включительно с беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами. Войска США намерены противостоять возможным атакам беспилотников Ирана. Собеседники агентства рассказали, что в повышенную боеготовность […]