SpaceX успешно запустил 60 спутников сети Starlink

07.01.2020, 18:23, Разное

Пресс служба SpaceX сообщила в Twitter об удачном запуске 60 микроспутников на околоземную орбиту. Старт состоялся сегодня в 05:19 по МСК. Спутники Starlink достигли высоты 290 км над Землей и будут работать на орбите для обеспечения более быстрого и доступного интернета даже для районов, с которыми раньше считалось невозможным наладить связь.

Стоит отметить что первая ступень ракеты-носителя используется уже в четвертый раз, и в очередной раз она была успешно вернулась на посадочную платформу. Не удалось поймать одну из частей головного обтекателя ракеты,она упала неподалеку отсудна, которое должно было поймать ее с помощью сетки.

Сеть микроспутников Starlink планирует обеспечить юг США широкополосным интернетом уже к концу 2020 года. До этого запуска на орбиту уже отправлены две группы спутников в мае и ноябре 2019 года.



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