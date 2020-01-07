В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

В подмосковном Пущино 23-летний житель изнасиловал девочку-подростка, после чего попытался ее задушить.
В городе Пущино Московской области парень 23-х лет изнасиловал и чуть не задушил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток. Нападавшего зовут Илья Дрёмин. Он отволок школьницу в поле, где и надругался над ней.
Преступника задержали на чердаке пятиэтажного дома в Пущино.
Девочка выжила, сейчас она находится в больнице, с ней работают психологи.
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