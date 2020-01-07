В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

07.01.2020, 18:22, Новости дня

В подмосковном Пущино 23-летний житель изнасиловал девочку-подростка, после чего попытался ее задушить.

В городе Пущино Московской области парень 23-х лет изнасиловал и чуть не задушил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток. Нападавшего зовут Илья Дрёмин. Он отволок школьницу в поле, где и надругался над ней.

Преступника задержали на чердаке пятиэтажного дома в Пущино.

Девочка выжила, сейчас она находится в больнице, с ней работают психологи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента. В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал VPI. Ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи депутат Луис Парра удалился […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика