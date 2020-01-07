Задержан мужчина, укравший силиконовую попу из секс-шопа в Москве

07.01.2020, 18:21, Новости дня

Мужчина по имени Денис похитил женские бедра в интим-магазине района Жулебино.

Полицейские задержали россиянина, который похитил в интимном магазине секс-игрушку в виде женских бедер. Как сообщает telegram-канал Baza, грабителя уже окрестили «жопным маньяком».

Похитителя попы зовут Денис. Его задержали дома, в подмосковном поселке Малаховка. Он не смог объяснить, зачем пошел на ограбление и что собирался делать с силиконовыми ягодицами. Секс-шоп он грабил пьяным. Пистолет после совершения преступления Денис выбросил в реку.

Напомним, что житель с пистолетом ворвался в секс-шоп в районе Жулебино в Москве и вынес силиконовый мастурбатор в форме зада, стоивший более 47 тысяч рублей.



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