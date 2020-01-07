Путин прилетел в Сирию и поговорил с Асадом

Президент РФ увидел на улицах Дамаска «признаки восстанавливающейся мирной жизни».

Президент России Владимир Путин 7 января прилетел в Сирию. Он провел встречу в Дамаске с главой государства Башаром Асадом.

О переговорах двух лидеров рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первым делом после посадки в Сирии Путин поехал в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России. Там его уже поджидал Башар Асад.

Оба президента прослушали доклады о положении дел в регионах стран. Путин заявил, что можно уверенно о том, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны пройдено огромное расстояние

Российский лидер увидел на улицах Дамаска «признаки восстанавливающейся мирной жизни».

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