Ольга Бузова планирует гастрольный тур в Америку, страны Европы и Китай

Бузова планирует гастрольный тур в Америку, страны Европы и Китай. Своими поистине грандиозными планами отечественная знаменитость поделилась с поклонниками.

Певица рассказала, что еще не предпринимала попыток завоевания данной аудитории, хотя уже начала активную подготовку. Создан трек на английском языке, рецензии на него были выпущены топовыми музыкальными изданиями США. Там было сказано, пишет Бузова, что российская музыка благодаря её творчеству стала выходить на мировой уровень. Своеобразной разминкой для певицы стала поездка по некоторым странам СНГ, Прибалтике и Германии под призывным названием «Принимай меня». Среди европейских площадок, которые собирается покорить в 2020 году, она назвала Италию и Испанию, но в приоритете, конечно, американские и китайские меломаны. Ольга Бузова подчеркнула, что благодаря трудолюбию и настойчивости, ей всегда удается осуществить задуманное, поэтому любителям музыки необходимо уже готовиться к её концертам.

Несмотря на загруженность и увлеченность работой, певица открыта для общения, у неё есть всегда время для бесед с подругами. Не забывает она и своих родителей, а также других родственников.

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