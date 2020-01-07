В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

07.01.2020, 18:19, Новости дня

По факту изнасилования 14-летней девочки в Московской области возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что изнасилование произошло 6 января. 23-летний местный житель, подозреваемый в преступлении, в ходе допроса признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В ближайшее время следователи будут просить суд об аресте молодого человека.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что 14-летняя девочка с подругой возвращались с пикника из леса. С собой у девочки был топорик. Подруга потерпевшей ушла домой раньше.

По информации источника, молодой человек подошел к девочке и стал признаваться ей в любви, девушка ответила резким отказом на его попытки пригласить ее прогуляться.

«Преступник начал хватать ее за куртку и душить. Девочка достала топорик и начала обороняться. Насильник выхватил и выкинул его, а потом поволок жертву в лес, где и совершил преступление», – рассказал источник.

В декабре в Минске был задержан 22-летний житель РФ по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними.



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