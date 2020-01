Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как отдыхает с детьми и бойфрендом.

«Никогда не забуду этот праздник с моей семьей!»– написала она.

У певицы роман с 26-летним Ахламаликом Уильямсом, участником ее балета.

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

Мадонна была замужем дважды. С 1985-го по 1989 год она жила с актером Шоном Пенном, с 2000-го по 2008-й – с британским режиссером Гаем Ричи. У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

