Политика: Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» — с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это — и как подобный запрет будет выглядеть?

Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий. По ее словам, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании польского парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», – сообщила Кидава-Блоньска. В то же время глава фракции правящей партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий заявил, что комитет сейма по внешней политике завершит работу над документом в среду, после чего польские парламентарии смогут ознакомиться с его текстом.

Напомним, в конце декабря 2019 года между Варшавой и Москвой начался новый этап конфронтации по вопросам истории. Поводом для этого стало решение Европарламента, согласно которому СССР приравнен к гитлеровской Германии. В ответ на это президент Владимир Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении.

Также президент РФ указал, что к тому моменту, как советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы». Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал поставить в Варшаве памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и припомнил Польше участие в разделе Чехословакии.

Однако польский премьер Матеуш Моравецкий изложил собственную версию истории ХХ века, где утверждается о якобы существовавшем и «блестяще реализованном союзе Гитлера и Сталина». Затем МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева, где у него состоялась «жесткая, но вполне конкретная» беседа с польскими дипломатами. На этом, казалось бы, споры о событиях 1939 года можно было завершить, но теперь в борьбу «за свою версию истории» включилась вице-спикер польского сейма.

По мнению эксперта-полониста Станислава Стремидловского, столько громкое и антироссийское заявление Кидавы-Блоньской носит во многом предвыборный характер. Все дело в том, что этот политик претендует на участие в президентских выборах в Польше, которые состоятся в мае этого года.

«Сейчас оппозиционная партия «Гражданская платформа», в которой состоит Кидава-Блоньска, переживает сложные процессы. В самой партии есть два крыла. Представители первого считают, что с Россией не нужно бить горшки и не нужно заигрывать с правящей партией «Право и справедливость» («ПиС»). А второе крыло, наоборот, надеется на этом заработать предвыборные очки», – рассказал газете ВЗГЛЯД Стремидловский.

«Если внимательно изучить реакцию польских оппозиционеров на заявления президента Путина – можно увидеть, что нынешний глава партии Гжегож Схетына их комментировал осторожно, в отличие от экс-главы партии Дональда Туска, который солидаризировался с «ПиС». Потому Кидава-Блоньска надеется сыграть против Схетыны и тем самым поднять свой рейтинг, не давая «ПиС» собрать весь электоральный урожай», – отметил эксперт.

Что касается самого запрета «на трактовку истории» – он может выразиться в уголовном преследовании тех лиц, которые оспаривают официальную точку зрения Варшавы на события Второй мировой войны, предположил собеседник.

«В свое время в Польше пытались внести поправки в закон «Об институте национальной памяти». Тогда речь шла об уголовном преследовании лиц, которые публично распространяют сведения об ответственности поляков за преследование евреев. Кроме того, в нем шла речь о борьбе с реабилитацией и восхвалением украинских националистов. Но поправки вызвали большой скандал, их пришлось пересматривать», – напомнил эксперт. «Потому сейчас Кидава-Блоньска предлагает польскому правительству наступить на старые грабли», – заключил Стремидловский.

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич считает, что Польша в последнее время «решила нахамить всем: не только немцам и литовцам, но и русским».

«Варшава до сих пор требует от Берлина компенсации за Вторую мировую войну, хотя этот вопрос давно закрыт. В случае с Москвой Варшава по-хамски требует пересмотреть трактовку Второй мировой войны именно тогда, когда наше правительство стало бороться с фальсификацией истории на самом высоком уровне. Это видят во всем мире», – сказал Межевевич газете ВЗГЛЯД.

«При этом Варшаве плевать на то, что в 1939 году СССР вернул украденные поляками земли, где под владычеством панов жили украинцы и белорусы. Варшаве плевать на то, что 17 сентября 1939 года польского государства не существовало, а правительство бежало. Просто Варшаве для дальнейшей консолидации нужен враг. А лучшего врага, чем Россия, им не найти», – подчеркнул эксперт.

Межевич также отметил, что поляки на уровне идеологии не могут справиться не только с российским подходом к оценке исторических событий, но и с немецким. «До недавнего времени альтернативные точки зрения в аккуратной форме присутствовали в польских научных дискуссиях. Сегодня этого нет. Они не могут признать, что польское правительство в 1939 году допустило ряд ошибок. Ошибаться могут русские, могут немцы, а поляки ошибаться не могут. Отсюда и желание все запретить на законодательном уровне», – отметил политолог.

Но запрет на «трактовку истории» вряд ли затронет россиян, считает собеседник. «Да, кому-нибудь из российских политиков или представителей научного сообщества могут запретить въезд в Польшу. Или ввести против них санкции. Но законопроект больше направлен против тех поляков, которые согласны или почти согласны с позицией Москвы», – продолжил Межевич.

По его словам, для современного поляка отрицание определенного набора ценностей является мыслепреступлением.

«Сказать, что у Москвы в 1939 году были свои резоны – это все равно, что вычеркнуть себя из общества, вылететь с работы, из церкви, из местного самоуправления. Это хуже, чем украсть деньги и не прийти на воскресную мессу», – добавил собеседник.

«Но теперь мыслепреступление хотят сделать уголовно наказуемым, что свидетельствует об утрате демократических институтов в Польше. А учитывая современные средства связи и мониторинга – в скором времени мы увидим цензуру такого масштаба, на фоне которой цензура социалистической Польши покажется детским садом. Вот что ждет простых граждан и польских оппозиционных политиков в случае принятия этого законопроекта», – резюмировал Межевич.

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Россия и Польша

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