Ольга Серябкина в голубом меховом лифчике на снегу восхитила подписчиков

Ольга Серябкина в очередной раз восхитила поклонников новым ярким образом. Певица предстала на фотографии в меховом лифчике на снегу, что вызвало ажиотаж у подписчиков ее профиля.

Исполнительница, известная также как Molly, уже не в первый раз удивляет почитателей своего таланта. Активный пользователь социальных сетей, она то и дело публикует в Instagram истории из своей жизни, делится творческими планами, а также удивляет креативностью. В этот раз девушка решила оригинально подойти к тематике зимы. На новом снимке Серябкина предстала среди белоснежного снега в лифчике, полностью обшитом голубым мехом.

Кроме того, на 34-летней экс-участнице группы Serebro, надет также черно-белый комбинезон, который она спустила до уровня пояса. Полуобнаженная артистка поразила публику своей великолепной формой и смелостью. Фолловерам аккаунта звезды понравился откровенный наряд любимицы, в комментариях многие спрашивали, не холодно ли ей. За короткое время пост набрал огромное количество просмотров и отметок «Нравится».

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Последнее: Ольга Серябкина в очередной раз восхитила поклонников новым ярким образом. Певица предстала на фотографии в меховом лифчике на снегу, что вызвало ажиотаж у подписчиков ее профиля. Исполнительница, известная также как Molly, уже не в первый раз удивляет почитателей своего таланта. Активный пользователь социальных сетей, она то и дело публикует в Instagram истории из своей жизни, […]