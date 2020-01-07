Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау.
«Три указанные мной темы являются темами особого значения. Во-первых – политика Польши в отношении ситуации на Ближнем Востоке, во-вторых – мероприятий 75-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в третьих – целей исторической политики в контексте польско-российских отношений», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее во вторник вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий.
Напомним, президент Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.
После этого глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, заявив о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина».
Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил о начале конфронтации между Россией и Польшей по вопросам истории.
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Последнее: Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау. «Три указанные мной темы являются темами особого значения. Во-первых – политика Польши в отношении ситуации на Ближнем Востоке, во-вторых – мероприятий 75-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря […]
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