Reuters: Бойцов ЧВК Вагнера бесплатно лечат в клинике, которой владеют люди, связанные с Путиным

Клиника страховой компании «Согаз» в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют связанные с Владимиром Путиным люди, бесплатно лечит бойцов из ЧВК Вагнера, воевавших в Сирии и Ливии, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с работой клиники.

Среди акционеров и топ-менеджеров «Согаза» есть родственники президента Путина и другие связанные с ним люди.

Генеральный директор клиники Владислав Баранов – деловой партнер одной из дочерей Путина Марии Воронцовой. “Забудьте про наши клиники, я вам советую”, — сказал Баранов в ответ на звонок корреспондента Reuters.

Командир одного из подразделений ЧВК Вагнера Александр Кузнецов, известный под позывным Ратибор, ранее подтвердил Reuters, что был в Ливии, после чего проходил лечение в клинике «Согаза».

Клиника «Согаза» предоставляет медицинские услуги наемникам ЧВК Вагнера как минимум с 2016 года, рассказал бывший боец, который также лечился в клинике. Он сказал, что попал туда после тяжелого ранения в Сирии. В одно время с ним там лечились еще пятеро или шестеро раненых вагнеровцев.

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Последнее: Клиника страховой компании «Согаз» в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют связанные с Владимиром Путиным люди, бесплатно лечит бойцов из ЧВК Вагнера, воевавших в Сирии и Ливии, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с работой клиники. Среди акционеров и топ-менеджеров «Согаза» есть родственники президента Путина и другие связанные с ним люди. Генеральный директор клиники […]