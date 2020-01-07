Путин встретился с Асадом в Дамаске

07.01.2020, 17:54, Новости дня

7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.

«Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни», – рассказали в пресс-службе.

Президент Сирии выразил «признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике», утверждают в Кремле. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля. Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад. «Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. […]

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