Путин встретился с Асадом в Дамаске

7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.
Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.
«Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни», – рассказали в пресс-службе.
Президент Сирии выразил «признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике», утверждают в Кремле.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля. Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад. «Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Николаевской области произошла стрельба, есть погибший – полиция / 31 декабря
- Представлен носимый датчик для измерения уровней метаболитов / 28 ноября
- Зеленского сочли не готовым к «лобовой встрече» с Путиным / 28 ноября
- 49 украинцев не смогли вылететь из Берлина из-за очереди на паспортном контроле – посольство / 1 декабря
- Четырнадцатый российский регион сделал 31 декабря выходным / 12 декабря
- В США решили повысить возраст покупки сигарет / 20 декабря
- Суд в Бельгии приостановил европейские ордера на арест Пучдемона и Комина / 2 января
- Политолог: Путин словно разговаривал со всем Рунетом / 20 декабря