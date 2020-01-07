Захарова рассказала, как США прячут свои ошибки

07.01.2020, 17:44, Новости дня

Вашингтон всегда прикрывает свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединенных Штатах Америки, у которых сконцентрированы различные рычаги власти, (…) регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», – приводит ее слова ТАСС.

«Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам. (…) Либо ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались этим набором внешних факторов», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда», комментируя ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Захарова также подчеркнула, что США многократно обвиняли «во всех бедах» Россию, Китай и ряд стран Ближнего Востока. Подобную стратегию, по ее мнению, Вашингтон избрал и в нынешней ситуации.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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Последнее: Вашингтон всегда прикрывает свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединенных Штатах Америки, у которых сконцентрированы различные рычаги власти, (…) регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», – приводит ее слова ТАСС. «Либо изначально в качестве провокаций […]

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