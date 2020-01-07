Глава МИД Ирана об убийстве Сулеймани: Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью CNN назвал решение президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани «актом государственного терроризма».
«Этот акт агрессии против Ирана равносилен вооруженному нападению, и мы ответим. Но мы ответим пропорционально, а не непропорционально. Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп», – отметил Зариф.
Он напомнил, что американский президент в случае атаки грозил нанести 52 удара по целям в Иране, в том числе, тем, что «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».
По словам главы иранского МИД, слова Трампа показали, что он не уважает международное право и готов совершать военные преступления.
Зариф напомнил, что именно Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном и подчеркнул, что этим он «поверг Ближний Восток в хаос».
«Этим Соединенные Штаты начали кампанию максимального давления, терроризируя иранский народ, затрудняя иранцам даже поставки еды и лекарств», – добавил глава МИД Ирана.
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью CNN назвал решение президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани «актом государственного терроризма». «Этот акт агрессии против Ирана равносилен вооруженному нападению, и мы ответим. Но мы ответим пропорционально, а не непропорционально. Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп», – отметил Зариф. Он напомнил, […]
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