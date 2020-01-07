Эксперты рассказали, какие подарки дарили генсекам в СССР

07.01.2020, 17:30, Разное

Лидеры Советского Союза, как и их зарубежные коллеги, получали подарки от всевозможных дипломатов, президентов и монархов. Эксперты рассказали о том, какие презенты дарили генсекам во времена СССР.
Среди предметов, которыми одаривали руководителей Коммунистической партии Советского Союза, были и премиальные автомобили, и расписные ковры, и оружие. Генеральным секретарям ЦК КПСС вручали даже путевки в санатории, поскольку номенклатура страны нередко менялась подарками, например, на Новый год. Как рассказывают эксперты, наименее требовательным к презентам был Владимир Ульянов (Ленин). Самым желанным подарком он считал книги, а наиболее дорогим презентом стал шахматный стол с двумя креслами для игроков.

Не менее скромным был в быту Иосиф Джугашвили (Сталин), однако Новый год он предпочитал встречать с шиком. Как и все советские граждане, генералиссимус любил праздник и проводил его с размахом. При этом лучшим презентом для «вождя народов» были выступления любимых артистов. Для Сталина пели Вера Давыдова, Валерия Барсова, Иван Козловский и Наталья Шпиллер. Стоит отметить, что на 70-летний юбилей в 1949 году ему было прислано более 23 тысяч различных подарков. Руководители советского Азербайджана презентовали вождю 70-метровый ковер с его портретом, аналогичный ковер прибыл и от туркменских властей. Из Латвийской ССР генералиссимусу привезли 43-килограммовую серебряную шкатулку-ларец с барельефами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина и, конечно же, именинника.

Белорусская ССР прислала генсеку скульптуру с ним и его матерью, туркменские власти – ковер с изборажением Сталина с матерью. Армения подарила картину с изображением корабля, выполненного золотыми и серебряными красками. На его парусе красовался образ самого Сталина. Дарили вождю Союза даже музыкальные произведения, археологические находки и открытия, а из Архангельска Сталину прислали вазу, вырезанную из бивня ископаемого мамонта.

Никите Хрущеву также дарили довольно оригинальные вещи, в его коллекции были тканные вручную ковры, гравированные золотом книги, и даже коллекция столетнего арманьяка от Шарля Де Голля. Чехословацкие власти щедро одаривали жен номенклатуры СССР хрусталем, а самым запоминающимся презентом стал початок кукурузы, сделанный из чистого золота, который передали в Кремль из солнечного Узбекистана.

В экспозиции подарков Леониду Брежневу главное место занимают всевозможные ордена, медали, и прочие награды, причем с обязательной публикацией об этом в советских СМИ. Также обожал генсек охоту, потому среди подарков после него осталось свыше сотни раритетных единиц оружия, в том числе, с инкрустацией золотом и слоновой костью.

Михаил Горбачев сам взошел на наивысшую ступень иерархии властей СССР благодаря подаркам, в 1985 году.



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Последнее: Лидеры Советского Союза, как и их зарубежные коллеги, получали подарки от всевозможных дипломатов, президентов и монархов. Эксперты рассказали о том, какие презенты дарили генсекам во времена СССР. Среди предметов, которыми одаривали руководителей Коммунистической партии Советского Союза, были и премиальные автомобили, и расписные ковры, и оружие. Генеральным секретарям ЦК КПСС вручали даже путевки в санатории, поскольку […]

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