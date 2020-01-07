В Роспатенте назвали самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Представители Роспатента опубликовали список самых интересных патентов за прошлый год. Специалисты выбрали уникальные изобретения, которым по силам изменить мир в лучшую сторону в случае воплощения их в реальность.

На первом месте оказался препарат «Вектор», разработанный сотрудниками Новосибирского института. Как оказалось, лекарство способно подавлять действие вируса Эбола, при этом, среди его преимуществ можно выделить малую токсичность по сравнению с современными аналогами. Таким образом, вышеназванное медицинское средство является самым безопасным и эффективным.

Следующая позиция была отдана необычному катализатору, благодаря которому можно получить топливо даже из растительного сырья. В сравнении с другими видами горючего данное вещество более экологично и имеет низкотемпературные свойства, из-за чего оно используется даже в местах с суровым климатом. ТОП-3 закрывает средство для удаления из крови белковых комплектов, провоцирующих возникновение атеросклероза.

Эксперты также советуют обратить внимание на систему нахождения протечек в ядерном реакторе. Пятерку лидеров замыкает патент на ИИ, разработанный на основе big data. Эксперты подытожили, что на сегодняшний день некоторые подобные проекты остаются только на бумаге, поэтому важно воплощать их в реальность.

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