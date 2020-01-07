Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину – МВД

Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за которой 6 января в Киев возник скандал, будет запрещен въезд в Украину. Об этом 7 января в Facebook проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«Крым – это оккупированная часть Украины! Оккупант – Россия! Это те истины, которые никто не отрицает и не ставит под сомнение, пока в Севастополе не поднимется флаг Украины! Россиянке Александре Митрошиной не было запрещено въезжать в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной дальнейшем», – пояснили в МВД.

В ведомстве призвали предоставить доказательства возможных неправомерных действий полиции во время вчерашнего конфликта для проведения следственных действий.

«В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину», – добавили в пресс- службе.

Крим — це окупована частина України! Окупант — Росія!Це ті істини, які ніхто не заперечує і не ставить під сумнів, аж… Posted by МВС України on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал «Украинской правде», что Митрошиной могут запретить въезд в Украину на три года.

6 января в Киеве полиция задержала активистов украинского гражданского движения «Відсіч» Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые во время лекции Митрошиной задали ей вопрос: «Чей Крым?». Блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. Это привело к потасовке между активистами и сторонниками блогера. На Овчеркнко и Кальницкого составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

Позже Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Россией Крыма.

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным «Крым.Реалии», блогер сотрудничала с телеканалом «Россия 1».

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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