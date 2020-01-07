Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей

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Последнее: Лидеры Советского Союза, как и их зарубежные коллеги, получали подарки от всевозможных дипломатов, президентов и монархов. Эксперты рассказали о том, какие презенты дарили генсекам во времена СССР. Среди предметов, которыми одаривали руководителей Коммунистической партии Советского Союза, были и премиальные автомобили, и расписные ковры, и оружие. Генеральным секретарям ЦК КПСС вручали даже путевки в санатории, поскольку […]
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