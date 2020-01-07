Исполнительный продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский намекнул на сюрпризы между выпуском сезонов сериала

07.01.2020, 17:30, Разное

Исполнительный продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский намекнул на сюрпризы между выпуском сезонов сериала. Об этом он упомянул в интервью для одного из польских телеканалов.
В Сети ходят слухи о том, что создатели популярного многосерийного фильма могут выпустить анимационную ленту о второстепенных персонажах «Ведьмака». Официально информация пока не подтверждена, но Багиньский как-то упомянул, что идея ему понравилась.

Продолжение истории о приключениях Геральта будет выпущено на Netflix в 2021 году. Лорен Хиссрич, которая является шоураннером сериала, заявила, что второй сезон сделают более линейным, а история сфокусируется на главных деталях.

Многие говорят о недочетах проекта, даже сами создатели сериала отмечают ошибки. Руководство стремится к прогрессу, потому от работы отстранили художника по костюмам Тима Аслана, из проекта ушли постановщик боевых сцен и каскадер Владимир Фурдик.

Поклонники франшизы надеются, что их пожелания учтут в продолжении экранизации популярной истории. До старта съемок еще несколько месяцев, а всё уже четко расписано по часам, чем нельзя было похвастаться в процессе работы над первым сезоном.



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