Кардиолог из Египта рассказал о предупреждении затвердевания артерий и безопасном сбрасывании веса

Кардиолог из Египта пояснил о предупреждении затвердевания артерий—атеросклерозе и существенной роли в развитии заболевания лишнего веса. Гамаль Шаабан дал советы по безопасному его сбрасыванию.
Следы атеросклеротического поражения сосудов обнаружены еще у древнеегипетских мумий. Недуг, возраст которого исчисляется тысячелетиями, чрезвычайно распространен и в современном мире. Его легче предотвратить, чем лечить, уверены многие специалисты. Нарушение липидного и белкового обмена вызывает отложение холестерина в просвете сосудов, что в дальнейшем приводит к развитию серьезных заболеваний всей сердечно-сосудистой системы в виде инфаркта или инсульта. К негативным последствиям, связанным с изменением нормального кровообращения, относят также нейродегенеративные патологические состояния — болезни Паркинсона, Альцгеймера и другие.
Среди советов кардиолога по избавлению от лишнего веса рекомендации, актуальность которых повышается в праздничное время в связи с нарушениями не только продолжительности сна, но и питания. Введение в рацион натуральных йогуртов оздоровит ЖКТ. Необходимо вернуться к принятию пищи в определенные часы, бесконтрольные «перекусы» способствуют быстрому набору веса. При употреблении горячительных напитков возможно обезвоживание организма, поэтому необходимо вернуться к нормальному питьевому режиму. Кофе и чай врач советует пить без молока и сахара. Быстро восстановить физическую форму помогут прогулки на свежем воздухе, активные упражнения не менее трех раз в неделю. Позитивное настроение поможет избежать стрессовых ситуаций, что негативно отражаются на общем состоянии здоровья и на обмене веществ в частности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кардиолог из Египта пояснил о предупреждении затвердевания артерий—атеросклерозе и существенной роли в развитии заболевания лишнего веса. Гамаль Шаабан дал советы по безопасному его сбрасыванию. Следы атеросклеротического поражения сосудов обнаружены еще у древнеегипетских мумий. Недуг, возраст которого исчисляется тысячелетиями, чрезвычайно распространен и в современном мире. Его легче предотвратить, чем лечить, уверены многие специалисты. Нарушение липидного и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый Nissan Qashqai станет гибридом / 5 декабря
- Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз / 26 ноября
- «Как гончая собака»: исхудавшая Лолита поделилась сокровенным / 20 декабря
- Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP / 1 января
- Сияющего от счастья Шаляпина сняли в обнимку с Копенкиной после разлада с Цымбалюк-Романовской / 25 ноября
- Мнение: Жаль в Финляндии нет режима Путина, им явно не хватает российских скреп! / 18 декабря
- Жители Саратова нашли в подъезде дома труп мужчины с переломанным скелетом / 16 декабря
- Под Архангельском пропавшую женщину нашли сожженной на помойке / 2 декабря