Кардиолог из Египта рассказал о предупреждении затвердевания артерий и безопасном сбрасывании веса

Кардиолог из Египта пояснил о предупреждении затвердевания артерий—атеросклерозе и существенной роли в развитии заболевания лишнего веса. Гамаль Шаабан дал советы по безопасному его сбрасыванию.

Следы атеросклеротического поражения сосудов обнаружены еще у древнеегипетских мумий. Недуг, возраст которого исчисляется тысячелетиями, чрезвычайно распространен и в современном мире. Его легче предотвратить, чем лечить, уверены многие специалисты. Нарушение липидного и белкового обмена вызывает отложение холестерина в просвете сосудов, что в дальнейшем приводит к развитию серьезных заболеваний всей сердечно-сосудистой системы в виде инфаркта или инсульта. К негативным последствиям, связанным с изменением нормального кровообращения, относят также нейродегенеративные патологические состояния — болезни Паркинсона, Альцгеймера и другие.

Среди советов кардиолога по избавлению от лишнего веса рекомендации, актуальность которых повышается в праздничное время в связи с нарушениями не только продолжительности сна, но и питания. Введение в рацион натуральных йогуртов оздоровит ЖКТ. Необходимо вернуться к принятию пищи в определенные часы, бесконтрольные «перекусы» способствуют быстрому набору веса. При употреблении горячительных напитков возможно обезвоживание организма, поэтому необходимо вернуться к нормальному питьевому режиму. Кофе и чай врач советует пить без молока и сахара. Быстро восстановить физическую форму помогут прогулки на свежем воздухе, активные упражнения не менее трех раз в неделю. Позитивное настроение поможет избежать стрессовых ситуаций, что негативно отражаются на общем состоянии здоровья и на обмене веществ в частности.

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Последнее: Кардиолог из Египта пояснил о предупреждении затвердевания артерий—атеросклерозе и существенной роли в развитии заболевания лишнего веса. Гамаль Шаабан дал советы по безопасному его сбрасыванию. Следы атеросклеротического поражения сосудов обнаружены еще у древнеегипетских мумий. Недуг, возраст которого исчисляется тысячелетиями, чрезвычайно распространен и в современном мире. Его легче предотвратить, чем лечить, уверены многие специалисты. Нарушение липидного и […]